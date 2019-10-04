МОН проведет аудит сети высших учебных заведений, перемещенных с ВОТУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Министерство образования и науки проведет аудит сети высших учебных заведений, перемещенных с временно оккупированных территорий Украины. Об этом во время время пресс-конференции заявила министр образования и науки Анна Новосад, передает УНН.
"Для нас актуален аудит сети перемещенных высших учебных заведений. Прошло пять лет с момента, как началось перемещение этих учреждений. И мы можем констатировать, что не во всех этих заведениях действительно хорошее качество образования. Возможно, пришло время подумать, какие из них мы можем дальше объединить, например, для того, чтобы качество образования, которое там предоставляется, возросло. Дополнительно до изменения финансирования - мы должны пересмотреть сеть перемещенных высших учебных заведений ", - сказала Новосад.
В МОН также отметили, что в процессе изменения финансирования учреждений высшего образования, который предусматривает распределение бюджетных средств по формуле, для перемещенных вузов обязательно будут учитываться специфические условия, в которых они работают.
Напомним, в МОН хотят запустить двенадцатилетку уже с 2024 года.