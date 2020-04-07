Міністр охорони здоров'я звернувся до українців з нагоди Всесвітнього дня здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав українців з Всесвітнім днем здоров’я і пообіцяв, що Україна неодмінно матиме сучасну та ефективну медицину. Звернення міністра оприлюднило у Telegram-каналі МОЗ України, передає УНН.
“Зараз весь світ бореться з пандемією. Проте це не тільки час боротьби, але й час переоцінки цінностей. Ті прості речі, яких раніше ми навіть не помічали, наразі стали недоступними... Пандемія вчить нас цінувати прості речі, а ще вона оголила ті проблеми, що існують в українській системі охорони здоров’я, та поставила її реформування в пріоритет для країни, винесла це питання на перший план”, — заявив міністр.
В той же час з його слів у цих важких обставинах проявляються не лише проблеми, а й сильні позитивні людські якості. Він відзначив роботу лікарів, волонтерів, представників бізнесу, які працюють нині 24/7.
“Сьогодні Всесвітній день здоров’я, і я хочу пообіцяти: Україна неодмінно матиме сучасну та ефективну медицину. Наші пацієнти зможуть своєчасно отримувати всю потрібну медичну допомогу, а лікарі — працювати в гідних умовах. Я впевнений, що це можливо. Вже сьогодні ми крок за кроком рухаємось до цієї мети. Бережіть себе, піклуйтеся про близьких і залишайтесь удома. Тоді прості, але безцінні речі скоріше стануть знов доступними. Але сподіваюсь, що ми назавжди усвідомимо їхню значущість”, — заявив Степанов.
Нагадаємо, починаючи з 1950 року, щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я.