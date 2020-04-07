Министр здравоохранения обратился к украинцам по случаю Всемирного дня здоровья

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65359 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77174 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90501 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88349 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104431 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88018 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102972 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105946 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130994 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Министр здравоохранения обратился к украинцам по случаю Всемирного дня здоровья

Министр здравоохранения обратился к украинцам по случаю Всемирного дня здоровья

Киев  •  УНН

 • 15098 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил украинцев с Всемирным днем здоровья и пообещал, что Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Обращение министра обнародовало в Telegram-канале МЗ Украины, передает УНН.

“Сейчас весь мир борется с пандемией. Однако это не только время борьбы, но и время переоценки ценностей. Те простые вещи, которых раньше мы даже не замечали, пока стали недоступными... Пандемия учит нас ценить простые вещи, а еще она обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирования в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план”, — заявил министр.

В то же время по его словам в этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Он отметил работу врачей, волонтеров, представителей бизнеса, которые работают сейчас 24/7.

“Сегодня Всемирный день здоровья, и я хочу пообещать: Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи — работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели. Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость”, — заявил Степанов.

Напомним, начиная с 1950 года, ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.

Украинские Национальные Новости

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