Министр здравоохранения обратился к украинцам по случаю Всемирного дня здоровья

“Сейчас весь мир борется с пандемией. Однако это не только время борьбы, но и время переоценки ценностей. Те простые вещи, которых раньше мы даже не замечали, пока стали недоступными... Пандемия учит нас ценить простые вещи, а еще она обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирования в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план”, — заявил министр.

В то же время по его словам в этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Он отметил работу врачей, волонтеров, представителей бизнеса, которые работают сейчас 24/7.

“Сегодня Всемирный день здоровья, и я хочу пообещать: Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи — работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели. Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость”, — заявил Степанов.

Напомним, начиная с 1950 года, ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.