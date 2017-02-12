Міністр оборони Великої Британії передбачив початок кінця "ІД" в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Місто Ракка в Сирії, повинно бути оточеним вже цієї весни. Взяття міста буде означати “початок кінця” “ІД”. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Майкл Феллон, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я сподіваюся, що ізоляція міста закінчиться навесні, і тоді може початися операція щодо його звільнення”, — повідомив міністр.
“Ракка набагато менше Мосула, але, очевидно, буде люто оборонятиметься бойовиками ІД, а, значить, операція зі звільнення міста повинна бути ретельно підготованою. Після падіння Ракки ми будемо спостерігати початок кінця страшного ісламського халіфату”, — підсумував М.Феллон.