Міністр оборони Великої Британії передбачив початок кінця "ІД" в Сирії

“Я сподіваюся, що ізоляція міста закінчиться навесні, і тоді може початися операція щодо його звільнення”, — повідомив міністр.

“Ракка набагато менше Мосула, але, очевидно, буде люто оборонятиметься бойовиками ІД, а, значить, операція зі звільнення міста повинна бути ретельно підготованою. Після падіння Ракки ми будемо спостерігати початок кінця страшного ісламського халіфату”, — підсумував М.Феллон.