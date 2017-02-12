Министр обороны Великобритании предсказал начало конца "ИГ" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Город Ракка в Сирии, должен быть окруженным уже этой весной. Взятие города будет означать "начало конца" "ИГ". Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я надеюсь, что изоляция города закончится весной, и тогда может начаться операция по его освобождению", - сообщил министр.
"Ракка гораздо меньше Мосула, но, очевидно, будет яростно обороняться боевиками ИГ, а, значит, операция по освобождению города должна быть тщательно подготовленной. После падения Ракка мы будем наблюдать начало конца страшного исламского халифата ", - подытожил М.Феллон.