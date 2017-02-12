Министр обороны Великобритании предсказал начало конца "ИГ" в Сирии

"Я надеюсь, что изоляция города закончится весной, и тогда может начаться операция по его освобождению", - сообщил министр.

"Ракка гораздо меньше Мосула, но, очевидно, будет яростно обороняться боевиками ИГ, а, значит, операция по освобождению города должна быть тщательно подготовленной. После падения Ракка мы будем наблюдать начало конца страшного исламского халифата ", - подытожил М.Феллон.