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Міністр оборони Великобританії назвав російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” кораблем ганьби

Міністр оборони Великобританії назвав російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” кораблем ганьби

Київ • УНН

 • 24363 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав кораблем ганьби російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов”, передає УНН з посиланням на Reuters.

“Ми доглянемо за "Адміралом Кузнєцовим “, поки він крадеться назад в Росію. Це корабель ганьби, місією якого було примножити страждання жителів Сирії ”, - заявив М.Феллон.

Як повідомляв УНН, британські кораблі супроводжують російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” в Ла-Манші.

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