Міністр оборони Великобританії назвав російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” кораблем ганьби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон назвав кораблем ганьби російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов”, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми доглянемо за "Адміралом Кузнєцовим “, поки він крадеться назад в Росію. Це корабель ганьби, місією якого було примножити страждання жителів Сирії ”, - заявив М.Феллон.
Як повідомляв УНН, британські кораблі супроводжують російський авіаносець “Адмірал Кузнєцов” в Ла-Манші.