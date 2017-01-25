Министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора

"Мы присмотрим за "Адмиралом Кузнецовым", пока он крадется назад в Россию. Это корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии", - заявил М.Фэллон.

Как сообщал УНН, британские корабли сопровождают российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше.