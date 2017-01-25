Министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал кораблем позора российский авианосец "Адмирал Кузнецов", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы присмотрим за "Адмиралом Кузнецовым", пока он крадется назад в Россию. Это корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии", - заявил М.Фэллон.
Как сообщал УНН, британские корабли сопровождают российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше.