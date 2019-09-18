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Міністр оборони: в Україні перебудують ВМС

Міністр оборони: в Україні перебудують ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні планують повністю перебудовувати Військово-морські сили Збройних сил України, а у пріоритетних завданнях – розвиток інфраструктури. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.

"У нас взагалі питання розвитку ВМС – це питання дуже серйозного перегляду. Тому що, як відомо, вийшла з Криму дуже невелика частина (моряків - ред.), деякі з них звільнилися після цього. І нам треба повністю перебудовувати ВМС. Тобто, це не питання тільки особового складу, це взагалі питання розбудови ВМС", - зазначив Загороднюк.

За його словам, розвиток ВМС переглянуть і будуть запроваджувати нову концепцію. На перебудову підуть роки, але почнуть її швидко.

"Тому що придбання кораблів і взагалі інфраструктури – це дуже дорого і дуже довго. Якщо, наприклад, будувати один корабель – це декілька років. Звичайно, можна купувати. Як ви знаєте, ми отримуємо кораблі з Америки. Ми будемо продовжувати працювати з нашими партнерами", – наголосив міністр.

За його словами, пріоритетним стане розвиток інфраструктури та особового складу.

"В першу чергу, це розвиток інфраструктури. Є таке питання, як розвиток бойової інфраструктури та унеможливлення заходу ворожих сил з моря. Це перше. І, звичайно, розвиток самих кораблів. Тобто нарощування спроможностей. І також це розвиток особового складу, тренування, зміна доктрини", – розповів глава Міноборони.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.

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