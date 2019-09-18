Министр обороны: в Украине перестроят ВМС

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть (моряков - ред.), некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть, это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС", - отметил Загороднюк.

По его словам, развитие ВМС пересмотрят и будут вводить новую концепцию. На перестройку уйдут годы, но начнут ее быстро.

"Потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры - это очень дорого и очень долго. Если, например, строить один корабль - это несколько лет. Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами", - подчеркнул министр.

По его словам, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава.

"В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращение зходов вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть, наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - рассказал глава Минобороны.

Напомним, Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка.