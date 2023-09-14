Міністр оборони Умєров обговорив з Боррелем можливості покращення надання військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Голова оборонного відомства України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Говорили про можливості покращення надання військової допомоги України. Про це Умєров повідомив у Facebook, пише УНН.
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“Свободу можна захистити колективними лишеними діями — це вимагає ефективної спільної безпеки архітектури в Європі. Ми над цим працюємо”, - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони зазначив, що темою розмови були шляхи покращення забезпечення України зброєю та боєприпасами.
Доповнення
Європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім рамкових контрактів з європейською індустрією на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для підтримки України і поповнення власних національних запасів.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, заявила, що Європейський Союз виділить Україні додаткові 50 мільярдів євро для відбудови та модернізації країни після російської агресії. Ці кошти будуть надані протягом наступних 4 років.