Міністр оборони України зробив заяву щодо нарощування російських сил і ескалації: назвав можливі цілі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Стратегічною ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку. Про це йдеться в заяві міністра оборони України Андрія Тарана щодо військового нарощування РФ поблизу українського кордону та ескалації на сході країни, передає УНН.

Так, зазначає міністр, російські пропагандисти “розганяють страшилки, орієнтовані на мешканців наших тимчасово окупованих територій, про нібито агресивні наміри сил оборони України і підготовку до якогось наступу”.

На його думку, “мілітаризація” інформаційного простору, заяви про відновлення бойових дій та відео ешелонів військової техніки Російської Федерації у напряму районів поблизу державного кордону України мають посіяти паніку серед населення України, залякати світову спільноту.

Цитата

“Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі, та демонстрація, у тому числі — провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку”, — наголосив Таран.

Деталі

Зі слів міністра, приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати “як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи „новообращенных“ громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ”.

Однак, на його думку, активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі.

“Україна — миролюбна держава, яка захищається від агресії Російської Федерації. Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь „братньої любові“ Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом”, — сказано в заяві очільника Міноборони.

Він зазначає, що Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій, однак жодних компромісів у відстоюванні інтересів нашої країни не може бути.

“Спільні зусилля наших військових та дипломатів в Україні та на міжнародній арені вже не перший рік стримують Російську Федерацію від повномасштабних бойових дій, проте, події останніх двох тижнів чітко демонструють, що ці зусилля необхідно збільшувати”, — зазначає Таран.

З його слів, це стосується зокрема посилення санкційного режиму проти РФ, більш тісної співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря.

Також, зазначає міністр, найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти щодо підтримки України є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

За останні 7 років Україна дуже багато зробила на цьому шляху, і “головним елементом продовження цього процесу ми бачимо отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році”, каже Таран.

Що було раніше

Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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