Министр обороны Украины сделал заявление по наращиванию российских сил и эскалации: назвал возможные цели

Так, отмечает министр, российские пропагандисты "разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению".

По его мнению, "милитаризация" информационного пространства, заявления о восстановлении боевых действий и видео эшелонов военной техники Российской Федерации в направлении районов вблизи государственной границы Украины должны посеять панику среди населения Украины, запугать мировое сообщество.

Цитата

"Настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью Российской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", - подчеркнул Таран.

Детали

По словам министра, поводом для возобновления активной вооруженной агрессии России против Украины может стать "как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ".

Однако, по его мнению, активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле.

"Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Разгоряченные Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении главы Минобороны.

Он отмечает, что Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий, однако никаких компромиссов в отстаивании интересов нашей страны не может быть.

"Совместные усилия наших военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать", - отмечает Таран.

По его словам, это касается в том числе усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря.

Также, отмечает министр, наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества по поддержке Украины является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины в Альянсе.

За последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, и "главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году", говорит Таран.

Что было раньше

Накануне главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что сообщения распространенные государством-агрессором РФ о якобы "подготовке Украины к наступлению на Донбасс" не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.



Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.