Міністр оборони США висловив стурбованість діями Росії в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр оборони США Джим Маттіс висловив занепокоєння діями Росії в Афганістані і її взаємодією з угрупованням "Талібан", передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми бачили російську активність візаві з талібами. Я не хочу зараз говорити, чи це проявляється в зброї і такого роду речах, але, звичайно ж, їхня мета там, зважаючи на іншу їхню діяльність, дає нам підстави для занепокоєння", – сказав Дж.Маттіс.
Зазначається, що 23 березня командувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті заявив, що бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на "Талібан", за його словами, "можливо, навіть постачати" це угруповання, але Москва цю заяву заперечила.
Як повідомляв УНН, 28 березня в США заявили про російське військове розширення в Афганістані.