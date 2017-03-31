Міністр оборони США висловив стурбованість діями Росії в Афганістані

"Ми бачили російську активність візаві з талібами. Я не хочу зараз говорити, чи це проявляється в зброї і такого роду речах, але, звичайно ж, їхня мета там, зважаючи на іншу їхню діяльність, дає нам підстави для занепокоєння", – сказав Дж.Маттіс.

Зазначається, що 23 березня командувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті заявив, що бачив свідчення того, що Росія нарощує зусилля з метою чинити вплив на "Талібан", за його словами, "можливо, навіть постачати" це угруповання, але Москва цю заяву заперечила.

Як повідомляв УНН, 28 березня в США заявили про російське військове розширення в Афганістані.