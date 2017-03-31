Министр обороны США выразил обеспокоенность действиями России в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр обороны США Джим Маттис выразил обеспокоенность действиями России в Афганистане и ее взаимодействием с группировкой "Талибан", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы видели российскую активность визави с талибами. Я не хочу сейчас говорить, это проявляется в оружии и такого рода вещах, но, конечно же, их цель там, несмотря на другую их деятельность, дает нам основания для беспокойства", - сказал Дж.Маттис.
Отмечается, что 23 марта командующий силами НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти заявил, что видел свидетельство того, что Россия наращивает усилия с целью оказать влияние на "Талибан", по его словам, "возможно, даже поставлять" эта группировку, но Москва это заявление опровергла.
Как сообщал УНН, 28 марта в США заявили о российском военном расширения в Афганистане.