Міністр оборони США і президент Афганістану домовилися про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс у вівторок провів телефонну розмову з президентом Афганістану Ашрафом Гані, щоб обговорити “міцні американо-афганські відносини у сфері безпеки”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Пентагону.
“Міністр Меттіс і президент Гані висловили своє бажання підтримувати міцні відносини і з нетерпінням чекають нових контактів найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.
Також під час бесіди глава Пентагону підкреслив важливу роль уряду національної єдності у забезпеченні стабільності в Афганістані.
Зі свого боку А.Гані заявив про свою прихильність до реформ, особливо боротьбі з корупцією, і відзначив “важливість стабільних американо-афганських відносин для безпеки Афганістану і всього регіону”.