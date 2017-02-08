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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністр оборони США і президент Афганістану домовилися про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс у вівторок провів телефонну розмову з президентом Афганістану Ашрафом Гані, щоб обговорити “міцні американо-афганські відносини у сфері безпеки”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Пентагону.

Міністр оборони США і президент Афганістану домовилися про співпрацю

“Міністр Меттіс і президент Гані висловили своє бажання підтримувати міцні відносини і з нетерпінням чекають нових контактів найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Також під час бесіди глава Пентагону підкреслив важливу роль уряду національної єдності у забезпеченні стабільності в Афганістані.

Зі свого боку А.Гані заявив про свою прихильність до реформ, особливо боротьбі з корупцією, і відзначив “важливість стабільних американо-афганських відносин для безпеки Афганістану і всього регіону”.

 

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