Министр обороны США и президент Афганистана договорились о сотрудничестве

"Министр Маттис и президент Гане выразили свое желание поддерживать прочные отношения и с нетерпением ждут новых контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также во время беседы глава Пентагона подчеркнул важную роль правительства национального единства в обеспечении стабильности в Афганистане.

Со своей стороны А.Гани заявил о своей приверженности к реформам, особенно борьбе с коррупцией, и отметил "важность стабильных американо-афганских отношений безопасности Афганистана и всего региона".