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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны США и президент Афганистана договорились о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 6293 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис во вторник провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашраф Гани, чтобы обсудить "крепкие американо-афганские отношения в сфере безопасности", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Министр обороны США и президент Афганистана договорились о сотрудничестве

"Министр Маттис и президент Гане выразили свое желание поддерживать прочные отношения и с нетерпением ждут новых контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также во время беседы глава Пентагона подчеркнул важную роль правительства национального единства в обеспечении стабильности в Афганистане.

Со своей стороны А.Гани заявил о своей приверженности к реформам, особенно борьбе с коррупцией, и отметил "важность стабильных американо-афганских отношений безопасности Афганистана и всего региона".

 

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