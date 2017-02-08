Министр обороны США и президент Афганистана договорились о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис во вторник провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашраф Гани, чтобы обсудить "крепкие американо-афганские отношения в сфере безопасности", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Министр Маттис и президент Гане выразили свое желание поддерживать прочные отношения и с нетерпением ждут новых контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также во время беседы глава Пентагона подчеркнул важную роль правительства национального единства в обеспечении стабильности в Афганистане.
Со своей стороны А.Гани заявил о своей приверженности к реформам, особенно борьбе с коррупцией, и отметил "важность стабильных американо-афганских отношений безопасности Афганистана и всего региона".