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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Міністр оборони Росії Шойгу прийняв запрошення зустрітися зі своїм британським колегою: обговорять Україну

Міністр оборони Росії Шойгу прийняв запрошення зустрітися зі своїм британським колегою: обговорять Україну

Київ • УНН

 • 29307 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв запрошення зустрітися зі своїм британським колегою Беном Уоллесом для "обговорення кризи на російсько-українському кордоні", повідомило у суботу високопоставлене джерело у Міністерстві оборони Великої Британії. Про це пише AFP, інформує УНН.

Цитата

"Міністр оборони радий, що Росія прийняла запрошення поговорити з колегою, - заявило джерело. — З огляду на те, що останні двосторонні переговори щодо оборони між нашими країнами проходили в Лондоні в 2013 році, міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував натомість зустрітися в Москві. Міністр Уоллес ясно дав зрозуміти, що він вивчить усі можливості для досягнення стабільності та вирішення української кризи".

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії та ракет.

Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може статися будь-якої миті.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує виявитися втягнутою в "жахливу ситуацію" у разі вторгнення.

Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він перебуває "на межі серйозної стратегічної помилки".

Він "не засвоїв уроків історії, — сказала Трасс в Сіднеї. — Українці боротимуться з цим, це може бути жаливо".

Велика Британія входить до небагатьох західних країн, які допомогають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.

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