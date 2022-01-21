Британія перекинула до України спецпризначенців та озброєння через загрози з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Через загрозу вторгнення РФ Велика Британія відправила цього тижня в Україну спецпризначенців та озброєння. Про це пише УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Зазначається, що 30 бійців полку рейнджерів (частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій) вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також відправили в Україну близько 2 тис. протитанкових ракетних установок.
Вони навчатимуть військових ВСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку Велика Британія направила Україні.
Видання відмічає, що британські літаки-розвідники були помічені як частина не розголошуваної, але помітної підтримки українських військ. Програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними видання, із 17 січня відбулося кілька рейсів.
Нагадаємо
Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень додаткових військових до сусідніх з Україною країн НАТО для "стримування" Росії.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.