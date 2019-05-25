Міністр оборони привітав рішення трибуналу щодо українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак привітав рішення Міжнародного трибуналу з морського права у Гамбурзі щодо зобов'язання Росії звільнити захоплених українських моряків і повернути кораблі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вітаю рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України! Міжнародний трибунал зобов’язав Росію якнайшвидше звільнити українських моряків та повернути військові кораблі! Вдячний професійній команді українських дипломатів. Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту України заслуговує на повагу та шану!" - вказав міністр.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.