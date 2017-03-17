Міністр оборони приїхав з інспекцією у військову частину на Одещині

Зокрема C.Полторак відвідав реактивну артилерійську частину Військово-морських сил України. Там міністру провели екскурсію по казармах, що наразі будуються для солдат і офіцерів.

"Розпочав робочу поїздку до Одеського гарнізону та відвідав будівельний майданчик військових містечок, які розташовані у населеному пункті Дачне. У цілому я задоволений проектом будівництва та ходом будівництва перших казармених приміщень для особового складу",- написав С.Полторак.

За словами міністра оборони, під час виконання будівельних робіт потрібно врахувати усі службові потреби військовослужбовців: будівництво гуртожитків та усієї необхідної інфраструктури для зручного проживання військовослужбовців.

Нагадаємо, 28 лютого Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак наказав провести службове розслідування щодо фактів незадовільного харчування військовослужбовців.