Министр обороны приехал с инспекцией в военную часть в Одесской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123664 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182873 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133228 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126636 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118690 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

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Министр обороны приехал с инспекцией в военную часть в Одесской области

Министр обороны приехал с инспекцией в военную часть в Одесской области

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 • 11095 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак прибыл в Одессу для инспекции воинских частей, где строятся казармы для солдат и офицеров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.

В частности, C.Полторак посетил реактивную артиллерийскую часть Военно-морских сил Украины. Там министру провели экскурсию по казармам, которые сейчас строятся для солдат и офицеров.

"Начал рабочую поездку в Одесский гарнизон и посетил строительную площадку военных городков, расположенных в населенном пункте Дачное. В целом я доволен проектом строительства и ходом строительства первых казарменных помещений для личного состава", - написал С.Полторак.

По словам министра обороны, во время выполнения строительных работ нужно учесть все служебные нужды военнослужащих: строительство общежитий и всей необходимой инфраструктуры для удобного проживания военнослужащих.

Напомним, 28 февраля Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак приказал провести служебное расследование по фактам неудовлетворительного питания военнослужащих.

 

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