Министр обороны приехал с инспекцией в военную часть в Одесской области

В частности, C.Полторак посетил реактивную артиллерийскую часть Военно-морских сил Украины. Там министру провели экскурсию по казармам, которые сейчас строятся для солдат и офицеров.

"Начал рабочую поездку в Одесский гарнизон и посетил строительную площадку военных городков, расположенных в населенном пункте Дачное. В целом я доволен проектом строительства и ходом строительства первых казарменных помещений для личного состава", - написал С.Полторак.

По словам министра обороны, во время выполнения строительных работ нужно учесть все служебные нужды военнослужащих: строительство общежитий и всей необходимой инфраструктуры для удобного проживания военнослужащих.

Напомним, 28 февраля Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак приказал провести служебное расследование по фактам неудовлетворительного питания военнослужащих.