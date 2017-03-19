Міністр оборони ФРН відкинула закиди Д.Трампа про "борг"

"Немає жодного боргу в рамках НАТО. Прив'язувати винятково до НАТО витрати на оборону на рівні двох відсотків ВВП, яких ми хочемо досягнути до середини наступного десятиліття, є помилковим", - заявила У.Ляєн сьогодні.

Міністр також наголосила, що в рамках НАТО, окрім рівня видатків на оборону у відсотках від ВВП країни, слід ураховувати і так званий "індекс активності", який, зокрема, показував би участь збройних сил держав у спільних діях НАТО.

Уряд ФРН неодноразово наголошував на тому, що виконуватиме взяті на себе в рамках НАТО зобов'язання і до 2024 року збільшить витрати на оборону до 2% ВВП щороку, про що було домовлено на саміті альянсу у 2014 році.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп заявив, що Німеччина винна НАТО і США великі кошти за потужний і дуже дорогий захист.