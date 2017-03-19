Министр обороны ФРГ отвергла обвинения Д.Трампа про "долг"

"Нет ни одного долга в рамках НАТО. Привязывать исключительно к НАТО расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП, которых мы хотим достичь к середине следующего десятилетия, является ошибочным", - заявила У.Ляйен сегодня.

Министр также отметила, что в рамках НАТО, кроме уровня расходов на оборону в процентах от ВВП страны, следует учитывать и так называемый "индекс активности", который, в частности, показывал бы участие вооруженных сил государств в совместных действиях НАТО.

Правительство ФРГ неоднократно подчеркивал, что выполнит взятые на себя в рамках НАТО обязательства и до 2024 года увеличит расходы на оборону до 2% ВВП ежегодно, о чем было договорено на саммите альянса в 2014 году.

Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что Германия должна НАТО и США большие средства за мощную и очень дорогу. защиту.