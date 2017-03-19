Министр обороны ФРГ отвергла обвинения Д.Трампа про "долг"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Берлина в том, что он должен "огромные суммы" Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Нет ни одного долга в рамках НАТО. Привязывать исключительно к НАТО расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП, которых мы хотим достичь к середине следующего десятилетия, является ошибочным", - заявила У.Ляйен сегодня.
Министр также отметила, что в рамках НАТО, кроме уровня расходов на оборону в процентах от ВВП страны, следует учитывать и так называемый "индекс активности", который, в частности, показывал бы участие вооруженных сил государств в совместных действиях НАТО.
Правительство ФРГ неоднократно подчеркивал, что выполнит взятые на себя в рамках НАТО обязательства и до 2024 года увеличит расходы на оборону до 2% ВВП ежегодно, о чем было договорено на саммите альянса в 2014 году.
Как сообщал УНН, Д.Трамп заявил, что Германия должна НАТО и США большие средства за мощную и очень дорогу. защиту.