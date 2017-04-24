Міністр оборони Афганістану пішов у відставку

Екстремісти скоїли напад на мечеть на території військової частини під час п'ятничної молитви.

Міністерство оборони Афганістану повідомило, що нападники прибули на двох армійських джипах і були одягнені у військову форму.

За даними агентства, в результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули, десятки отримали поранення.

Як повідомляв УНН, кількість жертв нападу талібів в Мазарі-Шаріфі може збільшитися.