Міністр оборони Афганістану пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр оборони Афганістану Абдулла Хан Хабібі і начальник генштабу Кадам Шах Шахім пішли у відставку після нападу бойовиків "Талібану" на військову частину в провінції Балх, передає УНН з посиланням на Tolo News.
Екстремісти скоїли напад на мечеть на території військової частини під час п'ятничної молитви.
Міністерство оборони Афганістану повідомило, що нападники прибули на двох армійських джипах і були одягнені у військову форму.
За даними агентства, в результаті атаки 150 афганських військовослужбовців загинули, десятки отримали поранення.
Як повідомляв УНН, кількість жертв нападу талібів в Мазарі-Шаріфі може збільшитися.