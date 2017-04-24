Министр обороны Афганистана ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник генштаба Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков "Талибана" на воинскую часть в провинции Балх, передает УНН со ссылкой на Tolo News.
Экстремисты совершили нападение на мечеть на территории военной части во время пятничной молитвы.
Министерство обороны Афганистана сообщило, что нападавшие прибыли на двух армейских джипах и были одеты в военную форму.
По данным агентства, в результате атаки 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения.
Как сообщал УНН, количество жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может увеличиться.