Министр обороны Афганистана ушел в отставку

Экстремисты совершили нападение на мечеть на территории военной части во время пятничной молитвы.

Министерство обороны Афганистана сообщило, что нападавшие прибыли на двух армейских джипах и были одеты в военную форму.

По данным агентства, в результате атаки 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения.

Как сообщал УНН, количество жертв нападения талибов в Мазари-Шарифе может увеличиться.