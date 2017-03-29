Міністр О.Семерак підтримав подачу декларацій активістами

“Рано чи пізно цей закон пошириться, в принципі, на все суспільство. І якщо ми розуміємо, і рухаємося до цього, то в принципі треба бути готовим”, - зазначив він.

Водночас він зауважив, що існуючий механізм декларування недосконалий.

“Я подавав електронну декларацію в листопаді минулого року, і зараз заповнюю - до 1 квітня повинен подати. Це не простий процес, насправді вона доволі складна, доволі одоробла версія цього інтерфейсу і її заповнити – треба мати відповідну кваліфікацію, хист і наполегливість. Але це вимога сучасності і треба до цього звикати”, - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко підписав закон щодо е-декларування військових та антикорупціонерів.