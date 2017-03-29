Министр О.Семерак поддержал подачу деклараций активистами

"Рано или поздно этот закон распространится, в принципе, на все общество. И если мы понимаем, и движемся к этому, то в принципе надо быть готовым", - отметил он.

В то же время он отметил, что существующий механизм декларирования несовершенен.

"Я подавал электронную декларацию в ноябре прошлого года, и сейчас заполняю - до 1 апреля должен подать. Это не простой процесс, на самом деле она довольно сложная, довольно "одороблая" версия интерфейса и ее заполнить - надо соответствующую квалификацию, способности и настойчивость. Но это требование современности и надо к этому привыкать", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко подписал закон о э-декларировании военных и антикоррупционеров.