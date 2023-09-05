Міністр Латвії заявив, що допомога Україні гальмується через погану транспортну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що погана транспортна інфраструктура з Україною затримує доставку допомоги. Про це повідомляє видання Delfi, передає УНН.
Деталі
Свою заяву міністр зробив під час круглого столу з міністрами Європейського Союзу (ЄС) 4 вересня.
Вітенберг відзначив, що латвійські дороги, залізниці, порти та аеропорти потребують покращення та фінансування ЄС.
Цитата
"Ми ведемо переговори про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій", — сказав міністр.
Доповнення
Розвиток регіональних транспортних мереж міг би прискорити передачу військової допомоги Україні та транспортування зерна.
Відомо, що на зустрічі міністри підписали декларацію про фінансування ЄС "стратегічно важливих транспортних проектів".
Нагадаємо
Латвія передасть Україні близько 40 автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв.