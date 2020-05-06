Міністр культури Росії захворіла на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністр культури Росії Ольга Любімова отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Глава Мінкультури Ольга Любімова працює віддалено. Результати тесту на COVID-19 позитивні, міністр перебуває вдома, проводить робочі наради у режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайн-форматах. Хвороба протікає у легкій формі, про госпіталізацію мови не йде", - сказала прессекретар міністра Ганна Усачова.
Повідомляється, що у Росії на COVID-19 захворіли прем'єр-міністр Михайло Мішустін, глава Міністерства будівництва і житлово-комунального господарства Володимир Якушев і його заступник Дмитро Волков.
Нагадаємо, прессекретар російського прем'єра Мішустина розповів про його стан.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість хворих на COVID-19 у РФ зросла до майже 166 тисяч осіб, 1537 людей - померли.