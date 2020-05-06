Министр культуры России заболела на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Министр культуры России Ольга Любимова получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет" - сказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.
Сообщается, что в России на COVID-19 заболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.
Напомним, пресс-секретарь российского премьера Мишустина рассказал о его состоянии.
Как сообщалось ранее в УНН, количество больных на COVID-19 в РФ выросло до почти 166 тысяч человек, 1537 человек - умерли.