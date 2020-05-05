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Пандемия коронавируса: пресс-секретарь российского премьера Мишустина рассказал о его состоянии

Киев • УНН

 • 16246 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, его лечение проходит планово. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы кабмина РФ Борис Беляков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Пандемия коронавируса: пресс-секретарь российского премьера Мишустина рассказал о его состоянии

“Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей, — сказал Беляков. — Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания”. “Премьер министр активно общается с коллегами по телефону”, — добавил пресс-секретарь.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус.

Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский президент возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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