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Пандемія коронавірусу: російський прем'єр-міністр Мішустін інфікувався COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна знайшли коронавірус. Про це, повідомляє видання “Коммерсант” і ряд федеральних агентств РФ, сам Мішустін доповів Володимиру Путіну, зазначає УНН.

Пандемія коронавірусу: російський прем'єр-міністр Мішустін інфікувався COVID-19

“У прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна діагностований коронавірус COVID-19. За даними джерел „Коммерсанта“, у нього висока температура. Виконувати обов’язки глави уряду тимчасово буде перший віце-прем’єр Андрій Бєлоусов”, — повідомило видання.

Михайло Мішустін повідомив про захворювання президенту Володимиру Путіну. “Тести, які я здав, дали позитивний результат. Я повинен дотримуватися самоізоляції”, — сказав прем’єр.

Російський президент, в свою чергу, підтримав цю кандидатуру. “Я хочу побажати вам одужання, одужуйте. Думаю, ви будете залишатися в такій же гарній формі, брати участь у виробленні рішень щодо підтримки громадян”, — сказав Путін.

Трансляцію розмови по відеозв’язку вів федеральний телеканал “Росія 24”.

Відзначимо, в Росії за останню добу зареєстровано 7 099 нових випадків захворювання COVID-19. Загальна кількість інфікованих коронавірусом досягла 106 498. Зазначимо, що російські відомства враховують у свою статистику дані з окупованих АР Крим та Севастополя.

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