Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в РФ померли вже понад 1 тисячу осіб, більше 106 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 7 099 нових випадків захворювання COVID-19 у всіх 85 регіонах країни. Це максимальне значення за весь час, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні приріст склав 5 841 осіб. Загальна кількість інфікованих коронавірусом досягла 106 498.
“За останню добу в Росії підтверджено 7 099 випадків нової коронавірусної інфекції в 85 регіонах, з них 2 829 (39,9%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1 333 особи. Всього в країні зареєстровано 106 498 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 11 619 осіб”, — вказано в повідомленні.
Також за добу зафіксовано 101 летальний випадок. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1 073 людини.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 30 квітня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 3,49 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 194, 5 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 30.04.2020 залишаються 208 тис. 236 осіб”, — доавілі в штабі.