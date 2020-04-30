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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пандемия коронавируса: от COVID-19 в РФ умерли уже свыше 1 тысячи человек, более 106 тысяч - больны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19 во всех 85 регионах страны. Это максимальное значение за все время, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 5 841 человек. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 106 498.

“За последние сутки в России подтверждено 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2 829 (39,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 333 человека. Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек”, — указанно в сообщении.

Также за сутки зафиксирован 101 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 1 073 человека.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 30 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,49 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 194, 5 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.04.2020 остаются 208 тыс. 236 человек”, — доавили в штабе.

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