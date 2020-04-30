Пандемия коронавируса: российский премьер-министр Мишустин инфицировался COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус. Об этом, сообщает издание “Коммерсант” и ряд федеральных агентств РФ, сам Мишустин доложил Владимиру Путину, отмечает УНН.
“У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников „Коммерсанта“, у него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов”, — сообщило издание.
Михаил Мишустин сообщил о заболевании президенту Владимиру Путину. “Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию”, — сказал премьер.
Российский президент, в свою очередь, поддержал эту кандидатуру. “Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан”, — сказал Путин.
Трансляцию разговора по видеосвязи вел федеральный телеканал “Россия 24”.
Отметим, в России за последние сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 106 498. Отметим, что российские ведомства учитывают в свою статистику данные с оккупированных АР Крым и Севастополя.