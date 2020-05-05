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Пандемія коронавірусу: прес-секретар російського прем'єра Мішустіна розповів про його стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який інфікувався коронавірусом, відчуває себе в цілому нормально, його лікування проходить планово. Про це повідомив у вівторок прес-секретар глави кабміну РФ Борис Бєляков, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Пандемія коронавірусу: прес-секретар російського прем'єра Мішустіна розповів про його стан

“Михайло Володимирович продовжує перебувати в одній з державних медичних установ під наглядом лікарів, — сказав Бєляков. — Самопочуття залишається в цілому нормальним. Лікування проходить планово, з використанням препаратів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я пацієнтам для лікування даного захворювання”. “Прем’єр-міністр активно спілкується з колегами по телефону”, — додав прес-секретар.

30 квітня в ході бесіди в режимі відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним Мішустін повідомив, що у нього виявлено коронавірус.

Прем’єр підкреслив, що, відповідно до вимог Роспотребнадзора, він повинен дотримуватися самоізоляції і виконувати приписи лікарів. Путін побажав Мішустіну якнайшвидшого одужання і попросив прем’єра зателефонувати йому з лікарні. Виконання обов’язків голови уряду на період хвороби Мішустина російський президент поклав на першого віце-прем’єра Андрія Білоусова.

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