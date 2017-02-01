Міністр інфраструктури розповів про збитки від блокування залізниці на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прямі збитки від блокування залізничної колії в Луганський області становлять 2 мільйони гривень, непрямі — значно більше. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“Збитки фактичні (від пошкодження колії у Луганський області — ред.) — це порядка 2 млн грн, по впливу... знаєте, є прямі і непрямі збитки, непрямі, звичайно, більші”, — сказав В.Омелян.
Міністр додав, що сума непрямих збитків залежатиме від того, наскільки швидко буде відновлено проїзд на тій ділянці залізниці.
Він зазначив, що Мінінфраструктури звернулося з цього приводу у відповідні правоохоронні органи.
“Якщо ми говоримо про державу, не може кожен вирішувати, що йому робити. З іншого боку, ми виступаємо за відкритий діалог, щоб пояснити позицію — в рамках Міністерства інфраструктури УЗ виконує функцію тільки перевізника, рішення приймаються політичні щаблем вище”, — сказав В.Омелян.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.