Министр инфраструктуры рассказал об убытках от блокировки железной дороги в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прямые убытки от блокирования железнодорожных путей в Луганский области составляют 2 миллиона гривен, косвенные - значительно больше. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Убытки фактические (от повреждения пути в Луганской области - ред.) - это порядка 2 млн грн, по воздействию... знаете, есть прямые и косвенные убытки, косвенные, конечно, больше", - сказал В.Омелян.
Министр добавил, что сумма косвенных убытков будет зависеть от того, насколько быстро будет восстановлен проезд на этом участке железной дороги.
Он отметил, что Мининфраструктуры обратилось по этому поводу в соответствующие правоохранительные органы.
"Если мы говорим о государстве, не может каждый решать, что ему делать. С другой стороны, мы выступаем за открытый диалог, чтобы объяснить позицию - в рамках Министерства инфраструктуры УЗ выполняет функцию только перевозчика, решения принимаются политические ступенью выше", - сказал В.Омелян.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.