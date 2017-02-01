Министр инфраструктуры рассказал об убытках от блокировки железной дороги в Луганской области

"Убытки фактические (от повреждения пути в Луганской области - ред.) - это порядка 2 млн грн, по воздействию... знаете, есть прямые и косвенные убытки, косвенные, конечно, больше", - сказал В.Омелян.

Министр добавил, что сумма косвенных убытков будет зависеть от того, насколько быстро будет восстановлен проезд на этом участке железной дороги.

Он отметил, что Мининфраструктуры обратилось по этому поводу в соответствующие правоохранительные органы.

"Если мы говорим о государстве, не может каждый решать, что ему делать. С другой стороны, мы выступаем за открытый диалог, чтобы объяснить позицию - в рамках Министерства инфраструктуры УЗ выполняет функцию только перевозчика, решения принимаются политические ступенью выше", - сказал В.Омелян.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.