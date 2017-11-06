Міністр фінансів Словаччини зацікавлений в головуванні в Єврогрупі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр фінансів Словаччини Петер Казімір заявив в понеділок, що зацікавлений в тому, щоб балотуватися на посаду голови міністрів фінансів єврозони, яку в середині січня звільнить нідерландець Йєрун Дейсселблум, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я зацікавлений стати головою Єврогрупи, але поки я не кандидат", - сказав П.Казімір.
Й.Дейсселблум почне формальний процес пошуку своєї заміни на зустрічі в понеділок. Голосування з цього питання заплановано на наступне засідання 4 грудня.
З моменту створення в 2005 році Єврогрупа, яка об'єднує 19 міністрів фінансів єврозони, мала лише двох президентів: Жан-Клода Юнкера з Люксембургу, який був на посаді з 2005 по 2013 рік, і колишнього міністра фінансів Нідерландів Йєруна Дейсселблума.
Ця посада передбачає проведення щомісячних нарад і проведення політики щодо економічного і валютного союзу.
Нагадаємо, голову Єврогрупи розкритикували за слова щодо країн Південної Європи.