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Міністр фінансів Словаччини зацікавлений в головуванні в Єврогрупі

Міністр фінансів Словаччини зацікавлений в головуванні в Єврогрупі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міністр фінансів Словаччини Петер Казімір заявив в понеділок, що зацікавлений в тому, щоб балотуватися на посаду голови міністрів фінансів єврозони, яку в середині січня звільнить нідерландець Йєрун Дейсселблум, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Я зацікавлений стати головою Єврогрупи, але поки я не кандидат", - сказав П.Казімір.

Й.Дейсселблум почне формальний процес пошуку своєї заміни на зустрічі в понеділок. Голосування з цього питання заплановано на наступне засідання 4 грудня.

З моменту створення в 2005 році Єврогрупа, яка об'єднує 19 міністрів фінансів єврозони, мала лише двох президентів: Жан-Клода Юнкера з Люксембургу, який був на посаді з 2005 по 2013 рік, і колишнього міністра фінансів Нідерландів Йєруна Дейсселблума.

Ця посада передбачає проведення щомісячних нарад і проведення політики щодо економічного і валютного союзу.

Нагадаємо, голову Єврогрупи розкритикували за слова щодо країн Південної Європи.

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