Министр финансов Словакии заинтересован в председательстве в Еврогруппе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр финансов Словакии Петер Казимир заявил в понедельник, что заинтересован в том, чтобы баллотироваться на пост председателя министров финансов еврозоны, который в середине января освободить голландец Йерун Дейсселблум, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я заинтересован стать председателем Еврогруппы, но пока я не кандидат", - сказал П.Казимир.
Й.Дейсселблум начнет формальный процесс поиска своей замены на встрече в понедельник. Голосование по этому вопросу запланировано на следующее заседание 4 декабря.
С момента создания в 2005 году Еврогруппа, объединяющая 19 министров финансов еврозоны, имела только двух президентов: Жан-Клода Юнкера с Люксембурга, который был на посту с 2005 по 2013 год, и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума.
Эта должность предусматривает проведение ежемесячных совещаний и проведение политики в отношении экономического и валютного союза.
Напомним, главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы.