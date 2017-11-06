Министр финансов Словакии заинтересован в председательстве в Еврогруппе

"Я заинтересован стать председателем Еврогруппы, но пока я не кандидат", - сказал П.Казимир.

Й.Дейсселблум начнет формальный процесс поиска своей замены на встрече в понедельник. Голосование по этому вопросу запланировано на следующее заседание 4 декабря.

С момента создания в 2005 году Еврогруппа, объединяющая 19 министров финансов еврозоны, имела только двух президентов: Жан-Клода Юнкера с Люксембурга, который был на посту с 2005 по 2013 год, и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума.

Эта должность предусматривает проведение ежемесячных совещаний и проведение политики в отношении экономического и валютного союза.

Напомним, главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы.