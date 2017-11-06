Министр финансов Словакии заинтересован в председательстве в Еврогруппе

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114105 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105321 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104451 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91528 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103828 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102045 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142310 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Министр финансов Словакии заинтересован в председательстве в Еврогруппе

Министр финансов Словакии заинтересован в председательстве в Еврогруппе

Киев  •  УНН

 • 7864 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министр финансов Словакии Петер Казимир заявил в понедельник, что заинтересован в том, чтобы баллотироваться на пост председателя министров финансов еврозоны, который в середине января освободить голландец Йерун Дейсселблум, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я заинтересован стать председателем Еврогруппы, но пока я не кандидат", - сказал П.Казимир.

Й.Дейсселблум начнет формальный процесс поиска своей замены на встрече в понедельник. Голосование по этому вопросу запланировано на следующее заседание 4 декабря.

С момента создания в 2005 году Еврогруппа, объединяющая 19 министров финансов еврозоны, имела только двух президентов: Жан-Клода Юнкера с Люксембурга, который был на посту с 2005 по 2013 год, и бывшего министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума.

Эта должность предусматривает проведение ежемесячных совещаний и проведение политики в отношении экономического и валютного союза.

Напомним, главу Еврогруппы раскритиковали за слова по странам Южной Европы.

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