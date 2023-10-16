Міністр фінансів Німеччини: підтримка США для України "незамінна"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив на важливості продовження фінансової підтримки України з боку США, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
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"Незамінно, щоб Сполучені Штати також продовжували брати участь у задоволенні фінансових потреб України", - сказав Лінднер у Люксембурзі.
Там міністри фінансів європейських країн обговорять ситуацію зі своєю американською колегою Джанет Єллен.
Лінднер сказав, що фонди США є важливим сруктурним елементом поряд із європейськими зобов'язаннями. Україну потрібно продовжувати підтримувати, вказав він.
Єллен розповість про внутрішньополітичні дебати в США.
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