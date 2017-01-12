Міністр фінансів доручив розблокувати електронні рахунки аграріїв для відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк доручив головам Державної фіскальної служби і Держказначейства розблокувати електронні рахунки сільськогосподарських підприємців для відшкодування ПДВ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Днями ДФС було заблоковано всі відшкодування ПДВ аграріям. Раптом не розуміли норм закону про перехідний період спецрежиму по ПДВ для сільгоспвиробників. В результаті чого сотні підприємств не змогли отримати свої гроші”, — написав О.Данилюк.
Він зазначив, що вимушений був вчора, 11 січня, видати окреме доручення голові ДФС та Держказначейства з вимогою виконати закон та забезпечити відшкодування.
Додамо, що ДФС заблокувала додаткові ПДВ-рахунки аграріїв. І це спричинило неможливість сплати сільгоспвиробниками податку на додану вартість у відповідності з вимогами податкового законодавства.