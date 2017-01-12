Министр финансов поручил разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк поручил председателям Государственной фискальной службы и Госказначейства разблокировать электронные счета сельскохозяйственных предпринимателей для возмещения НДС. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На днях ГФС были заблокированы все возмещения НДС аграриям. Неожиданно не понимали норм закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей. В результате чего сотни предприятий не смогли получить свои деньги", - написал А.Данилюк.
Он отметил, что вынужден был вчера, 11 января, выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение.
Добавим, что ГФС заблокировала дополнительные НДС-счета аграриев. И это повлекло невозможность уплаты сельхозпроизводителями налога на добавленную стоимость в соответствии с требованиями налогового законодательства.