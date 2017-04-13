Міністр екології відзвітував за роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час засідання уряду міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак поінформував учасників про реалізовані у 2016 році заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Мінприроди, передає УНН.
Зокрема, він відзначив, що у 2016 році було завершено вивантаження пошкодженого відпрацьованого ядерного палива з енергоблоків ЧАЕС, а також завершено насування Арки НБК на об’єкт "Укриття" 4-го енергоблоку.
Крім того О.Семерак нагадав, що у 2016 році було підписано Указ про створення Чорнобильського біосферного заповідника на території зони відчуження та ухвалено нові нормативно-правові документи, які у 2017 році сприятимуть перетворенню заражених радіацією територій на парк відновлювальної енергетики і відповідно залученню нових інвестицій.
Під час засідання Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що для подолання кризи в економіці в Україні має бути реалізовано ключові реформи у медицині, освіті, соціальній сфері та сільському господарстві.
Водночас під час засідання Комітету ВР йшлося про виконання одного із пріоритетів природоохоронної сфери, а саме підвищення рівня екологічної безпеки в Україні.
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