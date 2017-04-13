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Міністр екології відзвітував за роботу

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час засідання уряду міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак поінформував учасників про реалізовані у 2016 році заходи щодо підвищення рівня екологічної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Мінприроди, передає УНН.

Зокрема, він відзначив, що у 2016 році було завершено вивантаження пошкодженого відпрацьованого ядерного палива з енергоблоків ЧАЕС, а також завершено насування Арки НБК на об’єкт "Укриття" 4-го енергоблоку.

Крім того О.Семерак нагадав, що у 2016 році було підписано Указ про створення Чорнобильського біосферного заповідника на території зони відчуження та ухвалено нові нормативно-правові документи, які у 2017 році сприятимуть перетворенню заражених радіацією територій на парк відновлювальної енергетики і відповідно залученню нових інвестицій.

Під час засідання Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що для подолання кризи в економіці в Україні має бути реалізовано ключові реформи у медицині, освіті, соціальній сфері та сільському господарстві.

Водночас під час засідання Комітету ВР йшлося про виконання одного із пріоритетів природоохоронної сфери, а саме підвищення рівня екологічної безпеки в Україні.

Нагадаємо, тим часом в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.

Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження.

ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

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