Министр экологии отчитался о работе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50074 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104652 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161009 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118607 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117798 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113238 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104738 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107198 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103681 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154880 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр экологии отчитался о работе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проинформировал участников о реализуемых в 2016 году мероприятиях по повышению уровня экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает УНН.

В частности, он отметил, что в 2016 году было завершено выгрузки поврежденного отработанного ядерного топлива из энергоблоков ЧАЭС, а также была надвинута Арка НБК на объект "Укрытие" 4-го энергоблока.

Кроме того О.Семерак напомнил, что в 2016 году был подписан Указ о создании Чернобыльского биосферного заповедника на территории зоны отчуждения и приняты новые нормативно-правовые документы, которые в 2017 году будут способствовать превращению зараженных радиацией территорий в парк возобновляемой энергетики и соответственно привлечению новых инвестиций.

Во время заседания Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для преодоления кризиса в экономике в Украине должны быть реализовано ключевые реформы в медицине, образовании, социальной сфере и сельском хозяйстве.

В то же время на заседании Комитета ВР речь шла о выполнении одного из приоритетов природоохранной сферы, а именно повышения уровня экологической безопасности в Украине.

Напомним, тем временем в офисе Омбудсмена заявили о самоустранении Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами.

Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%.

Последний доклад о состоянии окружающей среды датирован 2014 годом.

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство.

ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради выигрыша тендера "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.

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