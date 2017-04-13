Министр экологии отчитался о работе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проинформировал участников о реализуемых в 2016 году мероприятиях по повышению уровня экологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды, передает УНН.
В частности, он отметил, что в 2016 году было завершено выгрузки поврежденного отработанного ядерного топлива из энергоблоков ЧАЭС, а также была надвинута Арка НБК на объект "Укрытие" 4-го энергоблока.
Кроме того О.Семерак напомнил, что в 2016 году был подписан Указ о создании Чернобыльского биосферного заповедника на территории зоны отчуждения и приняты новые нормативно-правовые документы, которые в 2017 году будут способствовать превращению зараженных радиацией территорий в парк возобновляемой энергетики и соответственно привлечению новых инвестиций.
Во время заседания Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для преодоления кризиса в экономике в Украине должны быть реализовано ключевые реформы в медицине, образовании, социальной сфере и сельском хозяйстве.
В то же время на заседании Комитета ВР речь шла о выполнении одного из приоритетов природоохранной сферы, а именно повышения уровня экологической безопасности в Украине.
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