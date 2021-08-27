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Міністр Чернишов не хоче займатися опалювальним сезоном і може піти з уряду - ЗМІ

Міністр Чернишов не хоче займатися опалювальним сезоном і може піти з уряду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17465 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов шукає варіанти, як покинути своє крісло протягом найближчого місяця, щоб не брати участь у підготовці до опалювального сезону і процесі підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це пише "УБР", передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел видання, міністр хоче або отримати посаду прем'єра або віце-прем'єра з питань інфраструктури, або покинути Кабмін і піти в комерційний сектор.

Видання нагадує, що ще минулої зими Володимир Зеленський доручив провести аудит вартості комунальних послуг, щоб виявити і виключити корупційну складову. За цей час в Мінрегіоні доручення Президента так і не виконали. Також майже не змінилася ситуація з катастрофічними обсягами заборгованості населення за комунпослуги. За даними Держстату, на кінець першого півріччя 2021 року громадяни були винні постачальникам 66,3 млрд грн., з яких 24 млрд грн. – борги за газ, а ще 21,5 млрд грн. – за тепло і гарячу воду. Профільна асоціація "Укртеплокомуненерго" прогнозує зростання тарифів на тепло в опалювальному сезоні на 15-70% в залежності від регіону.

За даними видання, одним з форматів, які розглядають на Банковій для часткового погашення невдоволення виборців є пошук "цапа відбувайла", яким може стати міністр регіонального розвитку Чернишов. Міністр, своєю чергою, по всій видимості, вирішив діяти "на випередження".

"Однією з тактик стало поширення в ЗМІ інформації про можливі прем'єрські амбіції, публікація різних "експертних" і "стратегічних" колонок та інтерв'ю. При цьому він показово уникав теми тарифної політики і якості комунальних послуг. Наприклад, у своїй колонці до Дня Незалежності він згадує про децентралізацію (якою багато регіонів, до слова, залишаються незадоволені), індустріальні парки (до яких є безліч претензій у експертів), реформу містобудування (в гальмуванні якої його неодноразово звинувачували). Про те, як Мінрегіон збирається підвищувати прозорість тарифоутворення на місцях ні слова", - йдеться в статті.

"Чернишов явно не збирається "бруднити руки" реальною, а не кабінетною підготовкою до опалювального сезону, від якої експерти не очікують нічого хорошого. Коли регіони будуть залишатися без тепла і світла, а вішати всіх собак будуть на міністра - навряд чи комусь таке сподобається", - відзначають автори матеріалу.

Однак, як пише видання, переформатування уряду у вересні може взагалі не відбутися, і всі міністри залишаться при своїх відомствах і зі своїм набором обов'язків. Звільняти окремого міністра може тільки Верховна Рада, але навряд чи хтось буде сперечатися, що фракція більшості підтримає відставку тільки за вказівкою з Банкової.

"Більш того, свій інтерес залишити міністра на посаді має будівельне лобі, яке просувало Чернишова на цей пост ще до його призначення в Київську облдержадміністрацію. Звичайно ж, збудовані сьогодні під міністра схеми в недореформованих органах будівельного контролю не впадуть відразу, зазначають учасники ринку. Але все ж мати певну систему стримувань і противаг навіть в тіньовому секторі розподілу корупційної ренти від будівельної мафії – зручно всім протиборствуючим в цій "галузі" сторонам", – додають автори.

Таким чином, єдиним способом уникнути публічної відповідальності за провал опалювального сезону, тарифну кризу та її політичні наслідки для Чернишова є або затяжний лікарняний, або показове ігнорування своїх обов'язків, вважає видання.

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