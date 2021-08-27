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Актуальное
Министр Чернышов не хочет заниматься отопительным сезоном и может уйти из правительства - СМИ

Министр Чернышов не хочет заниматься отопительным сезоном и может уйти из правительства - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17452 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ищет варианты, как покинуть свое кресло в течение ближайшего месяца, чтобы не участвовать подготовке к отопительному сезону и процессе повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом пишет "УБР", передает УНН.

Детали

По информации источников издания, министр хочет либо получить должность премьера или вице-премьера по вопросам инфраструктуры, либо покинуть Кабмин и уйти в коммерческий сектор.

Издание напоминает, что еще минувшей зимой Владимир Зеленский поручил провести аудит стоимости коммунальных услуг, чтобы выявить и исключить коррупционную составляющую. За это время в Минрегионе поручение Президента так и не выполнили. Также почти не изменилась ситуация с катастрофическими объемами задолженности населения за коммунуслуги. По данным Госстата, на конец первого полугодия 2021 года граждане были должны поставщикам 66,3 млрд грн., из которых 24 млрд грн. – долги за газ, а еще 21,5 млрд грн. - за тепло и горячую воду. Профильная ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" прогнозирует рост тарифов на тепло в отопительном сезоне на 15-70% в зависимости от региона.

По данным издания, одним из форматов, которые рассматривают на Банковой для частичного погашения недовольства избирателей является поиск "козла отпущения", которым может стать министр регионального развития Чернышов. Министр, в свою очередь, по всей видимости, решил действовать "на опережение".

"Одной из тактик стало распространение в СМИ информации о возможных премьерских амбициях, публикация различных "экспертных" и "стратегических" колонок и интервью. При этом он показательно избегал темы тарифной политики и качества коммунальных услуг. Например, в своей колонке ко Дню Независимости он вспоминает о децентрализации (которой многие регионы, к слову, остаются недовольны), индустриальных парках (к которым есть множество претензий у экспертов), реформе градостроительства (в торможении которой его неоднократно обвиняли). О том, как Минрегион собирается повышать прозрачность тарифообразования на местах ни слова", – говорится в статье.

"Чернышов очевидно не собирается "марать руки" о реальную, а не кабинетную подготовку к отопительному сезону, от которой эксперты не ожидают ничего хорошего. Когда регионы будут оставаться без тепла и света, а вешать всех собак будут на министра – вряд ли кому-то такое понравится", – отмечают авторы материала.

Однако, как пишет издание, переформатирования правительства в сентябре может вообще не произойти, и все министры останутся при своих ведомствах и со своим набором обязанностей. Увольнять отдельного министра может только Верховная рада, но вряд ли кто-то будет спорить, что фракция большинства поддержит отставку только по указке с Банковой.

"Более того, свой интерес оставить министра на должности имеет строительное лобби, которое продвигало Чернышова на этот пост еще до его назначения в Киевскую облгосадминистрацию. Конечно же, выстроенные сегодня под министра схемы в недореформированных органах строительного контроля не рухнут в одночасье, отмечают участники рынка. Но все же иметь определенную систему сдержек и противовесов даже в теневом секторе распределения коррупционной ренты от строительной мафии – удобно всем противоборствующем в этой "отрасли" сторонам", – добавляют авторы.

Таким образом, единственным способом избежать публичной ответственности за провал отопительного сезона, тарифный кризис и его политические последствия для Чернышова является либо затяжной больничный, либо показательное игнорирование своих обязанностей, считает издание.

Украинские Национальные Новости

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