Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості добиратиме людей із Мінекономіки – Уруський

"Усі організаційні дії дозволили нам тільки на цьому тижні, фактично, розпочати прийом співробітників до штату міністерства (Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості - ред.). А так, у нас вся команда працювала – тільки служба віце-прем’єр-міністра і "ентузіасти" оборонної промисловості України", - сказав Уруський.

З його слів, відтепер міністерство може нарешті офіційно добирати людей на посади.

"Одразу скажу, частина людей буде переведена з міністерства економіки…", - заявив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня Уруський представив команді державного концерну "Укроборонпром" в.о. гендиректора Ігоря Фоменка.