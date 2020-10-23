Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості добиратиме людей із Мінекономіки – Уруський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. До Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості тільки цього тижня розпочали прийом співробітників, частина людей буде переведена з Міністерства економіки. Про це на пресконференції у п’ятницю сказав віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє кореспондент УНН.
"Усі організаційні дії дозволили нам тільки на цьому тижні, фактично, розпочати прийом співробітників до штату міністерства (Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості - ред.). А так, у нас вся команда працювала – тільки служба віце-прем’єр-міністра і "ентузіасти" оборонної промисловості України", - сказав Уруський.
З його слів, відтепер міністерство може нарешті офіційно добирати людей на посади.
"Одразу скажу, частина людей буде переведена з міністерства економіки…", - заявив міністр.
Нагадаємо, минулого тижня Уруський представив команді державного концерну "Укроборонпром" в.о. гендиректора Ігоря Фоменка.