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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості добиратиме людей із Мінекономіки – Уруський

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості добиратиме людей із Мінекономіки – Уруський

Київ • УНН

 • 26665 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. До Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості тільки цього тижня розпочали прийом співробітників, частина людей буде переведена з Міністерства економіки. Про це на пресконференції у п’ятницю сказав віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє кореспондент УНН.

"Усі організаційні дії дозволили нам тільки на цьому тижні, фактично, розпочати прийом співробітників до штату міністерства (Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості - ред.). А так, у нас вся команда працювала – тільки служба віце-прем’єр-міністра і "ентузіасти" оборонної промисловості України", - сказав Уруський.

З його слів, відтепер міністерство може нарешті офіційно добирати людей на посади.

"Одразу скажу, частина людей буде переведена з міністерства економіки…", - заявив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня Уруський представив команді державного концерну "Укроборонпром" в.о. гендиректора Ігоря Фоменка.

Українські Національні Новини

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