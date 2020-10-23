Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет добирать людей с Минэкономики - Уруский

"Все организационные действия позволили нам только на этой неделе фактически начать прием сотрудников в штат министерства (Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности - ред.). А так, у нас вся команда работала - только служба вице-премьер-министра и "энтузиасты" оборонной промышленности Украины", - сказал Уруский.

По его словам, отныне министерство может наконец официально подбирать людей на должности.

"Сразу скажу, часть людей будет переведена из министерства экономики...", - заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе Уруский представил команде государственного концерна "Укроборонпром" и.о. гендиректора Игоря Фоменко.