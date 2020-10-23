Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет добирать людей с Минэкономики - Уруский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности только на этой неделе начали прием сотрудников, часть людей будет переведена из Министерства экономики. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, сообщает корреспондент УНН.
"Все организационные действия позволили нам только на этой неделе фактически начать прием сотрудников в штат министерства (Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности - ред.). А так, у нас вся команда работала - только служба вице-премьер-министра и "энтузиасты" оборонной промышленности Украины", - сказал Уруский.
По его словам, отныне министерство может наконец официально подбирать людей на должности.
"Сразу скажу, часть людей будет переведена из министерства экономики...", - заявил министр.
Напомним, на прошлой неделе Уруский представил команде государственного концерна "Укроборонпром" и.о. гендиректора Игоря Фоменко.