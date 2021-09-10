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Міністерство юстиції США подало до суду на штат Техас через новий закон про аборти

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Міністерство юстиції США подало в суд на штат Техас через новий закон, який забороняє більшість абортів, стверджуючи, що він був прийнятий “з явним порушенням Конституції”. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

У позові, поданому в четвер у федеральний суд Техасу, вказується прохання визнати закон недійсним і “захистити права, які Техас порушив”.

“Закон явно суперечить Конституції...”, — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Міністерство юстиції стверджує, що закон незаконно обмежує конституційні права жінок і порушує пункт про верховенство Конституції, в якій говориться, що федеральний закон має пріоритет над законом штату. Федеральні чиновники також стурбовані тим, що інші штати можуть прийняти аналогічні закони, які “позбавлять їхніх громадян їхніх конституційних прав”.

“Відповідно до конституційного закону, держава не може забороняти будь-якій жінці приймати остаточне рішення про переривання вагітності до досягнення життєздатності плоду, — йдеться в позові. — Але Техас зробив саме це”.

Доповнення

Закон Техасу, відомий як SB8, забороняє аборти після того, як медичні працівники можуть виявити серцеву активність плоду — зазвичай близько шести тижнів вагітності. Суди заборонили іншим штатам вводити аналогічні обмеження, але закон Техасу значно відрізняється. Закон не передбачає ніяких винятків у випадках зґвалтування або інцесту.

Президент Джо Байден сказав, що закон “антиамериканським”.

Закон Техасу є найсерйознішою перешкодою для абортів в країні з тих пір, як Верховний суд підтвердив в історичному рішенні 1973 року Роу проти Вейда, що жінки мають конституційне право на аборт.

Клініки, що проводять аборти заявили, що вони “підкоряться закону”, але вже деякі з них тимчасово перестали пропонувати послуги з переривання вагітності. Тим часом, в клініках сусідніх штатів спостерігається зростання пацієнтів з Техасу.

Texas Right to Life, найбільша в штаті група проти абортів і рушійна сила нового закону, заявила в четвер в очікуванні судового процесу, що вони вже працюють з іншими штатами над прийняттям аналогічних заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден назвав заборону абортів в Техасі системою самосуду

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